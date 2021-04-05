Manchester City- Borussia Dortmund maç özeti izle 2-1! İlkay Gündoğan asist yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen iki takım Manchester City ve Borussia Dortmund çeyrek finalin ilk maçında kozlarını paylaştı

Mücadeleye etkili başlayan Manchester City, 18.dakikada Mahrez'in asistinde De Bruyne'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Maçın 28.dakikasında ceza sahasına yapılan ortada Rodri'nin yerde kalması üzerine hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR uyarısı ile penaltı iptal edildi. Maçın 47.dakikasında Haaland savunma arkasına sarktı, kaleci Ederson pozisyonda gole izin vermedi. 64.dakikada da De Bruyne'nin pasında Foden'ın vuruşunda kaleci Hitz gole izin vermedi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Haaland'ın asistinde Ederson ile karşı karşıya gelen Reus skora beraberliği getirdi.

Maçın 90.dakikasında De Bruyne'nin savunma arkasına yolladığı topta İlkay Gündoğan topu indirdi ve pasını Foden'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu ve City maçı 2-1 kazandı.

MANCESTER CİTY- BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ İZLE

Manchester City ile Borussia Dortmund arasında oynanan maçın özetini Bein Sports'tan izleyebilirsiniz. Maçın özetini izlemek için tıklayınız.