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  3. Manchester City- Borussia Monchengladbach maç özeti izle 2-0! İlkay Gündoğan golünü attı

Manchester City- Borussia Monchengladbach maç özeti izle 2-0! İlkay Gündoğan golünü attı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında kupanın favorileri arasında yer alan Manchester City, Alman temsilcisi Borussia Monchengladbach'ı De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ın attığı goller 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı oynanacak olan rövanş maçları ile devam edecek. Bu doğrultuda Manchester City, deplasmanda oynanan ilk maçta 2-0 yendiği rakibi Borussia Monchengladbach ile karşı karşıya geldi. 

MAÇTAN DAKİKALAR

16 Mart Salı (dün akşam ) Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadele Puskas Arena'da oynandı. Rus hakem Sergei Karasev'in yönettiği maçta ev sahibi Manchester City, Belçikalı yıldızı De Bruyne'nin ceza sahası dışından attığı uzaktan golle 1-0 öne geçti.

Bu golden 6 dakika sonra bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Türk asıllı Alman milli futbolcu  İlkay Gündoğan, Phill Foden'ın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluştu ve yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı.

Maçın ikinci yarısında da Mahrez ile pozisyonlara giren City, bu pozisyonlardan gol çıkaramayınca mücadele 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kaldı.

Manchester City- Borussia Monchengladbach maç özeti izle 2-0! İlkay Gündoğan golünü attı

MANCHESTER CİTY- BORUSSİA MONCHENGLADBACH MAÇI İLK 11’LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Bernardo Silva,Riyad Mahrez, Philip Foden .

Borussia Monchengladbach:  Sommer; Lainer, Ramy Bensebaini, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Denis Zakaria, Lars Stindl, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Marcus Thuram, Breel Embolo.

MANCHESTER CİTY- BORUSSİA MONCHENGLADBACH MAÇI ÖZETİ İZLE

Manchester City'in Borussia Monchengladbach'ı 2-0 yendiği maçın özetini izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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