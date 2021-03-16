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  3. Manchester City- Borussia Monchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler...

Manchester City- Borussia Monchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında kupanın favorileri arasında yer alan Manchester City, Alman temsilcisi Borussia Monchengladbach ile kozlarını paylaşacak. Peki Manchester City- Borussia Monchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Manchester City- Borussia Monchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı oynanacak olan rövanş maçları ile devam edecek. Bu doğrultuda Manchester City, deplasmanda oynanan ilk maçta 2-0 yendiği rakibi Borussia Monchengladbach ile karşı karşıya gelecek. 

MANCHESTER CİTY- BORUSSİA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Borussia Monchengladbach arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu rövanş maçı 16 Mart Salı (bu akşam) Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak.  Puskas Arena'da oynanacak olan maçı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko, Maksim Gavrilin yapacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Manchester City - Borussia Monchengladbach maçı şifreli olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Sterling.

Borussia Monchengladbach:  Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Zakaria; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea

Tayfun Altuntaş
Editör
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