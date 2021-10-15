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Manchester City - Burnley maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig'de müthiş maçlar milli aranın ardından yeniden başladı. Bu kapsamda Manchester City'nin evinde Burnley'i konuk edeceği maçı izlemek isteyenler için Machester City - Burnley maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başladı. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Machester City ile Burnley'in  karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Machester City - Burnley maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Machester City - Burnley maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.

Machester City - Burnley maçı A Spor ve S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi A Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI  A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 

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