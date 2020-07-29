Manchester City, cezadan nasıl kurtuldu?

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da CAS davası sürerken, İngiliz devi Manchester City'nin UEFA'dan aldığı men cezası kalkarken para cezası da 10 milyon euroya indirilmişti. Manchester City'nin cezasını bozulması bordo-mavili ekibi de umutlandırmıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS) 93 sayfalık bir raporla aldığı kararın gerekçesini açıkladı. CAS'ın raporuna göre, Manchester City'nin gizli sponsorluk anlaşması yaptığına dair yeterli kanıt olmadığı ifade edildi. Açıklamada vurgulanan konu Manchester ekibinin gizli sponsorluk anlaşması yaptığına dair yeterli ve kuvvetli kanıt olmadığı ifade edildi.

CAS, UEFA'nın iddialarının tamamen asılsız olmadığına hükmettiğini belirtti. Bu nedenle para cezası konusunda ısrarcı olduklarını dile getiren Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Cityi'yi 10 milyon euro ile cezalandırdı. CAS'ın 93 sayfalık raporunda, UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun bu özel davada ortaya koyduğu kanıtların yetersiz olduğunu, Manchester City'nin sermaye fonlarına katkı sağlayan sponsorluk gelirlerini şişirmediği, Etihad'ın sponsorluk anlaşmasında ödeme yükümlülüklerine tamamen uyduğunu açıkladı.



Raporda Premier Lig'de yer alan Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton kulüplerinin, Manchester City'nin Avrupa yasağının kalkmamasını istediği de belirtildi.

