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Manchester City - Chelsea maçı canlı izle | Manchester City - Chelsea maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Manchester City - Chelsea maçı canlı izle | Manchester City - Chelsea maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

Manchester City - Chelsea maçı canlı izle | Manchester City - Chelsea maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği heyecan dolu maçı izlemek isteyen futbolseverler için Manchester City - Chelsea maçı canlı izle | Manchester City - Chelsea maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde... 

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE 

İngiltere Ligi'nin 21.haftasındaki Manchester City - Chelsea maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü  saat 15.30'da başladı. Zorlu müsabaka Etihad Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetiyor. 

Manchester City - Chelsea maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE 

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester City - Chelsea maçı  S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Foden, Grealish

Chelsea: Kepa, Rüdiger, Thiago Silva, Sarr, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso, Ziyech, Lukaku, Pulisic

 

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