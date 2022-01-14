İngiltere Premier Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği heyecan dolu maçı izlemek isteyen futbolseverler için Manchester City - Chelsea maçı canlı izle | Manchester City - Chelsea maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

İngiltere Ligi'nin 21.haftasındaki Manchester City - Chelsea maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 15.30'da başladı. Zorlu müsabaka Etihad Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetiyor.

Manchester City - Chelsea maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester City - Chelsea maçı S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Foden, Grealish

Chelsea: Kepa, Rüdiger, Thiago Silva, Sarr, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso, Ziyech, Lukaku, Pulisic