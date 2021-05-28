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Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupası olan UEFA Şampiyonlar Liginde final heyecanı yaşanacak. Tarihinde ilk kez finale kalan ve kupayı müzesine götürmeyi amaçlayan Manchester City ile bu kupayı bir kez kazanan ve ikinci kez mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Chelsea karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele internet arama motorlarında araştırmalarda bulunan futbolseverler ise Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar... 

MANCHESTER CİTY - CHELSEA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Estádio do Dragão Stadyumunda oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports Haber ve Bein Sports Haber YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrián Devís ve Roberto del Palomar  yapacak. Maçın dördüncü hakemi Carlos del Cerro Grande, VAR hakemi Alejandro Hernández, AVAR hakemi ise Polonyalı Pawel Gil olacak. 

MANCHESTER CİTY - CHELSEA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali beIN Sports Haber kanalından  ve beIN Sports Youtube kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MUHTEMEL İLK 11

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden﻿.

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount.

Kaynak: Bölge Gündem, UEFA.

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