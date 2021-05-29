Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali izle | BeIN Sport Haber canlı yayın linki internet arama motorlarında tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacak olan Manchester City takımı ile kupayı ikinci kez kazanmak için mücadele verecek olan Chelsea arasında oynanacak olan final maçını izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İZLE

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını BeIN Sports Haber kanalından ve BeIN Sport Haber'in YouTube üzerinden yayınlanan canlı yayını ile izleyebilirsiniz.

Mücadeleyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA BEIN SPORT HABER CANLI YAYIN LİNKİ

Manchester City ile Chelsea arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini BeIN Sports Haber kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Mücdeleyi takip etmek için tıklayınız.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA İLK 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Sterling

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Havertz, Werner, Mount