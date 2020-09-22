Kuveyt'ten açıklama: "Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz"Hadrami: "Riyad Anlaşması'nı tam anlamıyla uygulamaya istekliyiz"2020 - 2021 Adana Demirspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu2020 - 2021 Yılport Samsunspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu2020 - 2021 Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucuKovid-19 kılavuzu 24 Ağustos'ta yayımlanan tartışmalı versiyonuna döndüManchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 mağlup ettiDikili ilçesinde, Botanik Bahçesi'nin zeytinlik ve çamlık alanında yangın çıktıNesli tehlike altında olan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındıErzincan’da Köşe Büfem'de iki kişiyi tabancayla vurarak yaralayan kişi tutuklandı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 mağlup etti

Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 mağlup etti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 mağlup etti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi:1-2

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90+5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi:1-3

Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT