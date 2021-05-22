Manchester City efsanesi Sergio Agüero, Barcelona'ya gidiyor

Manchester City'de gösterdiği performansla kulübün tarihine adını yazdıran Arjantinli forvet Sergio Agüero, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalmış ve takımdan ayrılma kararı almıştı. İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Agüero, Barcelona ile 2023 yılına kadar anlaşma sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANIRSA BONUS ALACAK

Futbolcunun City'ye kazandığı maaşın yarısı oranında ücret alacağı ifade edilirken, eğer Barcelona Şampiyonlar Ligini kazanırsa yıldız golcüye bonus ödenecek.

Aguero, City formasıyla bugüne 258 gol attı, 4 lig, 5 Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazandı.

Bir devir sona eriyor! Sergio Aguero, Manchester City'den ayrılacak