Manchester City, Jack Grealish transferi için rekor bonservis ücreti ödeyecek!

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’nın kaptanı Jack Grealish, Manchester City'e transfer oluyor. Manchester City’nin uzun uğraşları sonucunda oyuncu ve kulübünü ikna ettiği ifade edildi.

TARİHİN EN PAHALI OYUNCUSU OLACAK

EURO 2020 turnuvasındaki etkili oyunuyla İngiltere’nin en dikkat çeken oyuncuları arasına girmeyi başaran Jack Grealish'i transfer etmek için uzun süredir girişimlerde bulunan Manchester City’nin, mutlu sona ulaştığı ifade edildi. İngiltere medyasında çıkan haberlere göre, Manchester City’nin 100 milyon Pound’a transferi bitirdiği ve bu rakamla birlikte dünya futbol piyasasında rekor kırılacağı ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncunun, Manchester City ile 5 yıllık sözleşmeye imzalayacağı ve haftalık 230 bin Pound kazanacağı belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

YENİ BİR MACERAYA BAŞLAMAK İSTİYOR

EURO 2020’den sonra Mykonos’a tatile giden Jack Grealish, Pazartesi günü dönerek Aston Villa ile antrenmanlara başlamıştı. Altyapısından çıktığı Aston Villa’nın çıkarlarını korumak isteyen Grealish, Sportif Direktör Johan Lange ile yaptığı görüşmede kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini ifade etti.

Jack Grealish şu ana kadar Premier Lig'de 96 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 15 gol atarken 19 da asist yaptı.