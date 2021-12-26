Manchester City 6 - 3 Leicester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City ile Leicester Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Manchester City'nin ev sahibi olduğu mücadele nefes kedi. Kevin De Bruyne'nin 5. dakikada attığı golle Manchester City 1-0 öne geçti. 14. dakikada Riyad Mahrez penaltı noktasından skoru 2-0'a getirerek arayı açtı. 21. dakikada İlkay Gündoğan farkı 3'e çıkardı.

Raheem Sterling, 25. dakikadaki penaltı golüyle skoru 4-0'a getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.

LEICESTER CITY, İKİNCİ YARIDA ATAĞA GEÇTİ

Maçın ikinci devresinde Leicester City, daha iyi bir performans ortaya koydu.55. dakikada James Maddison farkı 3'e indirdi. 59. dakikada Ademola Lookman, Leicester adına golüyle 4-2 yaptı.

Leicester'ın ilk iki golünde asisti yapan eski Manchester Cityli Kelechi Iheanacho, 66. dakikada bu kez kendisi attı ve fark 1'e indi.

Manchester City, 69. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle yeniden farkı artırdı. Raheem Sterling, 87. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı ve ev sahibi ekip 3 puana ulaştı.

MANCHESTER CITY ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Leicester ile oynadığı son 11 maçın 9'unu kazanan Manchester City, puanını 47 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Leicester ise 22 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Liverpool'u konuk edecek.