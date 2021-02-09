Trakya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Manchester City, Lionel Messi için transfer planını belirledi!SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den çarpıcı açıklama: Bu pandemi 5-10 yıl sürerAnayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan flaş çıkış: Kararların uygulanmaması anayasayı tamamen işlevsiz hale getirir!Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Meslek Kodu Nedir?Ahşap Ambalaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?Süper Lig'in yeni transferlerinden gol yağmuru!Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Meslek Kodu Nedir?59 yıllık marka Tukaş ortak arıyor: KAP'a bildirdi!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Manchester City, Lionel Messi için transfer planını belirledi!

Manchester City, Lionel Messi için transfer planını belirledi!

Futbol dünyasının yaşayan efsaneleri arasında yer alan Lionel Messi'nin uzun yıllardır formasını giydiği Barcelona'dan sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

Manchester City, Lionel Messi için transfer planını belirledi!

Bir süredir Barcelona ve Lionel Messi arasında yaşanan kriz, Messi'nin farklı bir takıma transfer olmasıyla birlikte sonlanacak gibi duruyor. Arjantinli süper yıldız, kariyerinde büyük başarılara imza attığı Barcelona'dan sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmadan, ayrılmak istiyor. Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunan takımlardan birisi ise Premier Lig devi Manchester City oldu. 

İngiliz basınından ESPN'in haberine göre, Manchester City, Arjantinli yıldızın Barcelona'daki durumunu görmek için Mart veya Nisan'a kadar bekleyecek.

Avrupa futbolunda geçerliliği sürmekte olan 'Bosman Kuralı' nedeniyle, sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Lionel Messi, sözleşme bitimine 6 aydan kısa bir süre kaldığı için farklı kulüplerle transfer görüşmesi yapmakta serbest. 

Manchester City, Lionel Messi için transfer planını belirledi!

PARIS SAINT-GERMAIN'DE İLGİLENİYOR

Lionel Messi ile Manchester City'nin dışından en ciddi ilgilenen bir diğer kulüp ise Fransız ekibi Paris Saint Germain oldu. 

Messi'nin eski takım arkadaşı Neymar ve PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Arjantinli yıldızı takımlarında görmek adına net ifadeler kullanmıştı. 

Öte yandan Messi'nin geleceği Barça'nın yeni başkanının kim olacağına bağlı olabilir. Arjantinli, 7 Mart'ta yapılacak seçimlerde aday olan Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa'nın planlarını dinleyecek.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT