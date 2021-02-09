Manchester City, Lionel Messi için transfer planını belirledi!

Bir süredir Barcelona ve Lionel Messi arasında yaşanan kriz, Messi'nin farklı bir takıma transfer olmasıyla birlikte sonlanacak gibi duruyor. Arjantinli süper yıldız, kariyerinde büyük başarılara imza attığı Barcelona'dan sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmadan, ayrılmak istiyor. Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunan takımlardan birisi ise Premier Lig devi Manchester City oldu.

İngiliz basınından ESPN'in haberine göre, Manchester City, Arjantinli yıldızın Barcelona'daki durumunu görmek için Mart veya Nisan'a kadar bekleyecek.

Avrupa futbolunda geçerliliği sürmekte olan 'Bosman Kuralı' nedeniyle, sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Lionel Messi, sözleşme bitimine 6 aydan kısa bir süre kaldığı için farklı kulüplerle transfer görüşmesi yapmakta serbest.

PARIS SAINT-GERMAIN'DE İLGİLENİYOR

Lionel Messi ile Manchester City'nin dışından en ciddi ilgilenen bir diğer kulüp ise Fransız ekibi Paris Saint Germain oldu.

Messi'nin eski takım arkadaşı Neymar ve PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Arjantinli yıldızı takımlarında görmek adına net ifadeler kullanmıştı.

Öte yandan Messi'nin geleceği Barça'nın yeni başkanının kim olacağına bağlı olabilir. Arjantinli, 7 Mart'ta yapılacak seçimlerde aday olan Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa'nın planlarını dinleyecek.