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Manchester City – Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Peki Manchester City – Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Manchester City – Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manchester City ile Manchester United karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manchester City – Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MANCHESTER CİTY – MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City – Manchester United maçı 6 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER CİTY – MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City – Manchester United maçı S Sport kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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