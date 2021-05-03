Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi ? (Muhtemel ilk 11)

UEFA Şampiyonlar Liginde erken final olarak tabir edilen Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) yarı final eşleşmesinde City'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçın ardından bu kez rövanş maçı heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda zorlu müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi ? sorularının yanıtı ve iki takımın muhtemel ilk 11'i haberimizde...

MANCHESTER CİTY - PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Paris Saint Germain (PSG) arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 4 Mayıs Salı günü oynanacak.

Manchester City'nin maçlarını oynadığı City of Manchester Stadyumunda oynanacak olan zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Futbol ziyafeti yaşatması beklenen mücadele Bein Sports Haber, Bein Sports 1 ve CBC Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Zorlu müsabakayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in maçta yardımcılıklarını Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Yunan Tasos Sidiropoulos olacak. Maçın VAR hakemi olarak Hollandalı Pol van Boekel, AVAR hakemi olarak da Dennis Higler görev yapacak.

MANCHESTER CİTY - PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ ?

Manchester City- Paris Saint Germain (PSG) maçı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek. Diğer kanallardan ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

MANCHESTER CİTY - PARİS SAİNT GERMAİN MUHTEMEL İLK 11

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé