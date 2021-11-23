Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 5. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manchester City - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

MANCHESTER CİTY - PARİS SAİNT-GERMAİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı 24 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER CİTY - PARİS SAİNT-GERMAİN LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden üyelik satın alınarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.