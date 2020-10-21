Avrupa'nın kulüp bazından en etkili turnuvası Şampiyonlar Ligi, tüm heyecanıyla birlikte geri döndü. Avrupa futbolunun birçok yıldız takımının mücadele ettiği Devler Ligi'nde ilk maçlar geçtiğimiz gece oynandı. Çarşamba günü fikstüründe ise yine birçok heyecanlı ve etkileyici mücadele bulunuyor. Manchester City - Porto bu akşam karşı karşıya gelecek. Manchester City, Avrupa kupalarında Porto ile oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (2012/12 Avrupa Ligi'nde). Peki, Manchester City - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup C'de bulunan Manchester City - Porto bu akşam City of Manchester'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de oynanacakken Letonyalı hakem Andris Treimanis tarafından yönetilecek. Andris Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda tüm maçların yayıncısı konumunda bulunuyor. Çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak Manchester City - Porto maçı, beIN SPORTS HD 3 ekranlarından yayınlanacak.