UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki en zorlu eşleşmelerden olan Manchester City - Real Madrid mücadelesinin rövanşı oynandı. Pandemi süreci nedeniyle aylarca ara verilen Şampiyonlar Ligi'nde zorlu 90 dakika son 8'e kalan tarafı da belirledi. İlk maçta 2-1'lik skorla kazanan City, rövanş maçında da gülen taraf oldu. İngiliz ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

City'ye son 8'i getiren goller; 9. dakikada Raheem Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus'dan geldi. Real Madrid'in tek sayısı 28. dakikada Karim Benzema'dan gelirken Fransız stoper Raphael Varane, yenilen gollerde yaptığı büyük hatalarla gündeme oturdu.

İspanyol taraftarlar, başarılı stopere sosyal medya üzerinden çok sert mesajlar yağdırdı. Manchester City'nin çeyrek finaldeki rakibi, Juventus'u kupanın dışına iten Lyon oldu. Mücadele tek maç olarak oynanacak.

MAÇIN KADROLARI

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Eder Militao, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Benzema, Hazard