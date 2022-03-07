Avrupa futbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Artık çeyrek final biletleri için sahaya çıkacak takımlar kıyasıya bir mücadele içerisine girişecekler. Bu kapsamda Manchester City ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler de internette Manchester City - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Manchester City - Sporting Lizbon maçı Exxen canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın yayın linkine haberimizde yer verdik...

MANCHESTER CİTY - SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Manchester City - Sporting Lizbon maçı 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Manchester City - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - SPORTİNG LİZBON MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

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