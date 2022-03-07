Avrupa futbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Artık çeyrek final biletleri için sahaya çıkacak takımlar kıyasıya bir mücadele içerisine girişecekler. Bu kapsamda Manchester City ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Peki Manchester City - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

MANCHESTER CİTY - SPORTİNG LİZBON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Sporting Lizbon maçı 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER CİTY - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City - Sporting Lizbon maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen üzerinden şifreli olarak takip edebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.