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Manchester City – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Peki Manchester City – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Manchester City – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda dev maçta Manchester City ile Tottenham karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manchester City – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MANCHESTER CİTY – TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City – Tottenham maçı 19 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER CİTY – TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City – Tottenham maçı S Sport kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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