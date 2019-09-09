Manchester City transferde 1 milyar Euro bandını geçti ve bir ilke imza attı

- 5 büyük ligde üst ve alt takımlar arasında makas açılıyor

- Ortalama transfer giderinde zirve İngiltere'nin

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, mevcut kadrosunu kurmak için transfere 1 milyar Euro'nun üzerinde bir yatırım yaparak tarihe geçti.

CIES Futbol Gözlemevi'nin (CIES Football Observatory) yaptığı araştırmada, 5 büyük lig olarak görülen İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da yarışan kulüplerin transfer harcamaları hesaplandı. Manchester City, mevcut kadrosunu kurmak için 1 milyar 14 milyon Euro'luk bir harcama yaparak hem 5 büyük ligde ilk sırayı elde etti, hem de 1 milyar Euro'nun üzerinde transfer harcaması yapan tarihteki ilk futbol kulübü oldu. Manchester ekibini 913 milyon Euro'luk harcamasıyla Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ve 902 milyon Euro'luk yatırımıyla İspanya La Liga takımlarından Real Madrid takip etti.

5 BÜYÜK LİGDE ÜST VE ALT TAKIMLAR ARASINDA MAKAS AÇILIYOR

CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan bir diğer incelemede ise 5 büyük ligde şampiyonluk yarışı veren ve ligde kalma mücadelesi içinde olan takımlar arasında makasın açıldığı gözler önüne serildi. Lig başına en pahalı ve en ucuz kadrolar arasında yapılan kıyaslar sonucunda, İspanya'da (Real Madrid - Mallorca) 148 kat, Fransa'da (PSG - Nimes) 114 kat, Almanya'da (Bayern Münih - Paderborn) 85 kat, İtalya'da (Juventus - Lecce) 63 kat, Premier Lig'de ise (Manchester City - Norwich) 32 kat transfer harcaması farkı olduğu ifade edildi.

ORTALAMA TRANSFER GİDERİNDE ZİRVE İNGİLTERE'NİN

Öte yandan araştırmada yer alan bir diğer maddede ise 5 büyük ligde yer alan kulüplerin ortalama transfer giderleri hesaplandı. Şu an kadroda bulunan oyunculara yapılan harcamalar ortalama olarak; İngiltere'de 345 milyon Euro, hem İspanya hem de İtalya'da 167 milyon Euro, Almanya'da 124 milyon Euro, Fransa'da ise 118 milyon Euro olarak açıklandı.

CIES Futbol Gözlemevi'nin yaptığı araştırmaya göre 5 büyük ligde mevcut kadrosuna en çok yatırım yapan ilk 10 kulüp şu şekilde:

1 - Manchester City (İngiltere): 1 milyar 14 milyon Euro

2 - Paris Saint-Germain (Fransa): 913 milyon Euro

3 - Real Madrid (İspanya): 902 milyon Euro

4 - Manchester United (İngiltere): 751 milyon Euro

5 - Juventus (İtalya): 719 milyon Euro

6 - Barcelona (İspanya): 697 milyon Euro

7 - Liverpool (İngiltere): 639 milyon Euro

8 - Chelsea (İngiltere): 561 milyon Euro

9 - Atletico Madrid (İspanya): 550 milyon Euro

10 - Arsenal (İngiltere): 498 milyon Euro

DHA