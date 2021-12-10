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Manchester City - Wolverhampton canlı izle |Manchester City - Wolverhampton maçı S Sport, Sport Plus canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig'de futbol şöleni 16. haftada Manchester City ile Wolverhampton arasında oynanan maçı ile devam ediyor. Bu kapsamda mücadeleyi izlemek isteyenler için Manchester City - Wolverhampton canlı izle |Manchester City - Wolverhampton maçı S Sport, Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

Manchester City - Wolverhampton canlı izle |Manchester City - Wolverhampton maçı S Sport, Sport Plus canlı yayın izle linki

Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON CANLI İZLE | MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI S SPORT, SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester City - Wolverhampton maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 15.30'da başladı. Bu zorlu Manchester'da bulunan Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem J.Moss yönetiyor. 

Manchester City - Wolverhampton maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON CANLI İZLE 

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE 

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, İkay Gündoğan, Rodri, Bernardo Silva, Grealish, Gabriel Jesus, Sterling.

Wolverhampton: Jose Sa, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Dendoncker, Neves, Moutinho, Nouri, Traore, Jimenez.

 

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