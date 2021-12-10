Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Wolverhampton maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City - Wolverhampton maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.