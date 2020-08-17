Manchester City'de Guardiola'nın koltuğu sallanıyor!

Dünyanın en iyi teknik adamlarından birisi olarak gösterilen Pep Guardiola, City ile İngiltere'de kazandığı başarıları, Avrupa'da gösteremedi. 2016 yılından itibaren City'de görev yapan Guardiola, takım için harcadığı paralara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olması nedeniyle eleştiriliyor. Son Lyon yenilgisi üzerine Guardiola'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City yönetimi, Guardiola ile yollarını ayırmayı Guardiola'nın ayrılması halinde son olarak Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino ismi City için ön planda.

Pep Guardiola ile yolların ayrılması durumunda, Arjantinli teknik adamın kapısı çalınacak.

2016'da Manchester City'ye katılan İspanyol çalıştırıcı, şu ana kadar İngiliz ekibinde 4 sezon geçirdi. Guardiola bu süreçte 2 Premier Lig şampiyonluğu, 3 Lig Kupası, bir FA Cup ve iki Kominiti Şild kazandı.

Manchester ekibi, 2019-2020 sezonunda Lig Kupası ve Kominiti Şild'i müzesine götürdü. Pep Guardiola'nın Manchester City'deki kontratı, 2020-2021 sezonu sonunda bitiyor.