Manchester United 1- 1 Everton maç sonucu, özeti

İngiltere Liginin 6.haftasında evinde konuk ettiği Aston Villa'ya sürpriz bir şekilde yenilen, Şampiyonlar Ligi'nin 2.hafta maçında ise konuk ettiği Villareal'i 2-1 yenerek moral bulan Manchester United, 7.hafta maçında Everton'ı konuk etti.

Manchester United, Anthony Martial ile 43. dakikada öne geçmesine rağmen 65. dakikada Andros Townsend'in golüne engel olamadı.

Böylece 3 sezondur Old Trafford'da Manchester United-Everton maçları beraberlikle sonuçlanmış oldu. 2020-2021 sezonundaki maç 3-3, 2019-2020 sezonundaki maç ise 1-1 bitmişti.

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile 200. Premier Lig maçına çıktı. Ronaldo, 57. dakikada oyuna girdi.

Manchester United ve Everton bu skorla ligde yedinci maçlar sonunda 14'er puana sahip durumda.

Manchester United- Everton maçı özetini izlemek için tıklayınız.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Frederico Rodrigues de Paula Santos, Raphael Varane, Victor Lindelöf, Mason Greenwood, Scott McTominay, Edinson Cavani, Bruno Miguel Borges Fernandes, Anthony Martial.

Everton: Jordan Pickford, Ben Godfrey, Lucas Digne, Abdoulaye Doucouré, Yerry Mina, Michael Keane, Andros Townsend, Allan Marques Loureiro, Salomón Rondón, Demarai Gray, Anthony Gordon.