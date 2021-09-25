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Manchester United - Aston Villa maçı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig'inin 6.haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United evinde Aston Villa'yı konuk edecek. Bu kapsamda maçı izlemek isteyen futbolseverler Manchester United - Aston Villa maçı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

Manchester United - Aston Villa maçı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasıyla gücüne güç katan ve ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan birinde ise berabere kalan Manchester United, 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle topladığı 7 puanla 10.sırada yer alan Aston Villa karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ve maçı izlemek isteyenler için Manchester United  - Aston Villa maçı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde... 

Manchester United - Aston Villa maçı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki

MANCHESTER UNİTED  - ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE | S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester United ile Aston Villa arasındaki maç 25 Eylül Cumartesi saat 1oynanacak. Old Trafford Stadyumunda oynanacak olan zorlu maç, Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Mike Dean yönetecek.  

Manchester United ile Aston Villa arasındaki maç  S Sport  ve S Sport Plus kanalından yayınlanacak. 

MANCHESTER UNİTED  - ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE | S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester United- Aston Villa maçını izleyebileceğiniz başka bir link.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Ayrıca S Sport Plus, Vodafone TV'den de izlenebilmektedir. 

Vodafone TV'yi indirmek için tıklayınız - Android

Vodafone TV'yi indirmek için tıklayınız - İOS

MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI İLK 11'İ

Manchester United: David de Gea, L. Shaw, H. Maguire, R. Varane,  A. Wan-Bissaka, Fred, S. McTominay, P. Pogba, Bruno Fernandes, M. Greenwood, Cristiano Ronaldo.

Aston Villa: E. Martínez, T. Mings, K. Hause, E. Konsa, M. Targett, M. Cash, J. McGinn, Douglas Luiz, J. Ramsey, O. Watkins, D. Ings

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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