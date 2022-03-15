Şampiyonlar Ligi futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manchester United ile Atletico Madrid karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manchester United – Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

MANCHESTER UNİTED – ATLETİCO MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United – Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 15 Mart 2022 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER UNİTED – ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester United – Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı Exxen TV ve CBC Sport kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen TV'den şifreli, CBC Sport'tan ise şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen TV internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.