Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olarak mücadele ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri, belki de bir Süper Lig takımının Şampiyonlar Ligi grupları içerisinde düştüğü en zor gruba düşmesine rağmen mücadelesiyle övgü topluyor. Sezonun 3. Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United'a karşı evinde 2-1'lik bir galibiyet alan Başakşehir, rakibini bu kez de İngiltere'de devirmeyi planlıyor. Grupta, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile son sırada yer alan Başakşehir, 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile zirvede yer alan Manchester United ile karşı karşıya. Peki, Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi H Grubunda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, Devler Ligi'nin 4. maçında Manchester United deplasmanına gidiyor. 24 Kasım Salı günü saat 23.00'de oynanacak mücadele, Old Trafford'da başlayacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Ülkemizde tüm Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayan beIN SPORTS, Manchester United - Başakşehir maçının da yayıncısı konumunda. Karşılaşmayı Salı gecesi saat 23.00'de beIN SPORTS HD 1'de naklen izleyebilirsiniz.

4 EKSİK

Turuncu-lacivertlilerde bu zorlu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Junior Caiçara ve Enzo Crivelli'nin yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan iki futbolcu Manchester United karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DA 34. MAÇ

Başakşehir, İngiltere'de oynayacağı Manchester United mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 34. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan 33 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 34 gol atan Medipol Başakşehir, ağlarında ise 50 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ VİSCA

Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, Avrupa sahnesinde attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Visca'yı, 3'er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu ve 2'şer defa rakip fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip ediyor.

Başakşehir'in Avrupa'daki diğer 6 golünde ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imzası var.