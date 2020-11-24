Manchester United - Başakşehir maçını şifresiz veren kanallar

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, 4. maçına İstanbul'da devirdiği Manchester United karşısında çıkıyor. İngiltere deplasmanına gidecek olan temsilcimiz, karşılaşmaya galibiyet için çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç, Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından şifreli yayınlanacak. Dolayısıyla taraftarlar, Manchester United - Başakşehir maçını şifresiz veren kanalları merak ediyor. İşte detaylar...

MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak mücadele, bazı yabancı kanallardan şifresiz olarak izlenebilecek. Bu kanallardan en kolay izlenme ihtimali bulunanı ise Azerbaycan'ın CBC SPORTS kanalı. Hem internetten hem de uydudan yayın yapan CBC SPORTS, Başakşehir'in maçını şifresiz olarak ekranlara getirecek. İşte CBC SPORTS, frekans bilgileri...

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Bu kanalların frekanslarını aratıp bulduğunuzda, kanalları izlemek için biss key girmelisiniz. CBC Sports kanalının biss key bilgisi şöyle:

BISS Key: 1313131313131313

SID:00801

Ayrıca CBC Sports kanalını internet üzerinden izlemekte mümkün.

AVRUPA'DA 34. MAÇ

Başakşehir, İngiltere'de oynayacağı Manchester United mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 34. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan 33 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 34 gol atan Medipol Başakşehir, ağlarında ise 50 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ VİSCA

Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, Avrupa sahnesinde attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Visca'yı, 3'er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu ve 2'şer defa rakip fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip ediyor.

Başakşehir'in Avrupa'daki diğer 6 golünde ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imzası var.