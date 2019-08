Manchester United - Chelsea CANLI izleme linki | Maç hangi kanalda?

Merakla beklenen Manchester Unıted - Chelsea maçını izlemek için internette; Manchester Unıted - Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Canlı nereden ve nasıl izlenir? soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler

MANCHESTER UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United - Chelsea maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 18:30’da oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma S Sport’tan naklen ekranlara gelecek.

MANCHESTER UNİTED - CHELSEA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Karşılaşma saat 18:30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. Manchester United'ın evi Old Trafford'da oynanacak olan maçı hakem Anthony Taylor yönetecek.

MAÇI YAYINLAYAN DİĞER ULUSAL KANALLAR HANGİLERİ?

İdman TV, Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Star Sports Select HD1, RUSH, Flow Sports PL, Diema Sport 2, Play Diema Xtra, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Cytavision Sports 1, Canal+ France, Cosmote Sport 1 HD, SportKlub 1 Serbia, Astro SuperSport 3, Astro Go,Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14, TV2 Sport Premium, Viasat Ultra HD, TV2 Sumo, Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium, S Sport, Digiturk Play, Idman TV, S Sport+, NBCSports.com, NBC Sports Live Extra App, SiriusXM FC, NBCSN, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

MANCHESTER UNİTED - CHELSEA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARINDA NELER YAŞANDI?

Manchester United ile Chelsea 166. kez karşı karşıya gelecek. Yapılan 165 karşılaşmada 66 kez Manchester United kazanırken, 52 kez Chelsea kazandı. Yapılan 47 karşılaşmada ise kazanan olmadı.

İngiltere Premier Ligi 1. Hafta müsabakası kapsamında Manchester United, Chelsea ile mücadele edecek.

Chelsea ile oynadığı son 13 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Manchester United (6B 5M), evindeki son altı karşılaşmada mağlup olmadı (2G 4B).

Manchester United'ın Premier Lig tarihinde en fazla yenildiği (18) ve gol yediği (71) rakibi Chelsea.

Premier Lig tarihinde sezonun ilk haftalarında en fazla galibiyet alan iki takım Manchester United (18) ve Chelsea (17).

Chelsea sezonun ilk haftasında pazar günü oynadığı hiçbir Premier Lig maçını kaybetmedi (8G 3B).

Manchester United ile Chelsea, tarihlerinde ilk kez eski oyuncularının menajer olarak görev yaptığı bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.

İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.

Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90 1. dakikalarda Raheem Sterling, 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.

FREKANSLAR HANGİLERİ?

S Sport

Digiturk 85. Kanal

D-Smart 78. Kanal

Turkcell TV+ 77. Kanal

Tivibu 74. Kanal

S Sport2

Turkcell TV+ 78. Kanal

MANCHESTER UNITED F.C. TARİHİ

İngiliz Futbolunun en başarılı kulüplerinden biridir. Özellikle son senelerde gösterdiği çıkışla uzun süre rakipsiz kalmış ve pek çok şampiyonluk kazanmıştır. İç saha maçlarını Manchester 'da Old Trafford'ta oynayan takımın toplam 17 Premier League Şampiyonluğu, 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 Uluslar Arası Şampiyonluğu ve 2 Avrupa Şampiyonluğu başarısı vardır. Takımı 22 yıldır Sir Alex Ferguson çalıştırmaktadır.1986 yılında geldiği bu takımda aralıksız görev yapmıştır.Red Devils(Kırmızı Şeytanlar) olarak bilinir.Takımın 3 rengi birden vardır.Kırmızı-Siyah-Beyaz renkleri kullanıırlar. Old Trafford stadı dünyanın en önemli stadlarından biri olarak bilinir. Stadın lakabı, "Theatre Of Football" yani Futbol Tiyatrosu'dur. Ezeli rakipleri her ne kadar Arsenal, Chelsea ve Liverpool gibi İngiltere'nin diğer büyük takımları olarak gözüksede, asıl rakip ezelden beri Manchester City'dir. C. Ronaldo'su ve W. Rooney'si ile ünlü Manchester United'ın okunuşu Mênçıstır Yunaytıd dır. Forması sırayla ev sahibi renkleri kırmızı, beyaz, siyah deplasman ise siyah ve beyazdır.Şampiyonlar ligini 2 kez(1998-1999 ve 2007-2008) kazanmıştır.2010 yılında Old Trafford stadının üstü tamamen kapatılıp seyirci kapasitesi 100000 kişi olacaktır.Dünyada 200 milyon taraftarı olduğu söylenenmektedir ve en fazla taraftara sahip klüptür.



İlk olarak Newton Heath (L & Y.R.) F.C. adıyla 1878 yılında kurulan takım işçilerin bir kulübü olarak kurulmuştur. Finansal sorunlar üzerine 1902 yılında bir işadamı tarafından satın alındı ve adı Manchester United olarak değiştirildi.

İkinci dünya savaşı sonrası takımın başına Sir Matt Busby'ı getiren takım çok iyi bir kadro kurmuş ve 1956 ve 1957'de üstüste iki şampiyonluk kazanmıştır. Ancak şok edici bir gelişme olmuş ve Münih'de takımın uçağı düşmüştür. Takımın 8 oyuncusu bu kazada ölmüş ve birçok oyuncusu sakatlanmıştır (6 Şubat 1958). Herkes takımın çökeceğini düşünürken Busby sakat oyuncularından ve gençlerden yeniden bir rüya takım kurmuş ve 1965 ve 1967 iki kez İngiltere Şampiyonu olmuş ve 1968 'de Avrupa Kupası'nı kazanan ilk İngiliz takımı olmuştur.

Bu tarihten sonra uzun süren bir duraklamaya giren takım 30 seneye yakın İngiltere Şampiyonluğu görmememiştir. Bu başarısız dönem takımın başına Sir unvanı alacak başka bir menejer gelen kadar sürecektir.

Futbol kulüpleri içinde en başarılı halka arzlardan birini geçmiş dönemlerde gerçekleştiren Manchester United hisslerini 2005 yılı içine Amerikalı işadamı Malcolm Glazer sahip olmuş, taraftarlarca yoğun bir şekilde protesto edilmiştir.

Klüp Kaptanları

Tarih isim

1878–1896 yok

1896–1903 Harry Stafford

1903–1904 yok

1904–1907 Jack Peddie

1907–1913 Charlie Roberts

1913–1919 George Stacey

1919–1922 George Hunter

1922–1928 Frank Barson

1928–1932 Jack Wilson

1932–1936 Hugh McLenahan

1936–1939 Jimmy Brown

1939–1946 yok

1946–1953 Johnny Carey

1953–1954 Allenby Chilton

1954–1958 Roger Byrne

1958–1962 Bill Foulkes

1962-1967 Noel Cantwell

1967–1973 Bobby Charlton

1973–1979 Martin Buchan

1979–1982 Sammy McIlroy

1982–1994 Bryan Robson

1994–1996 Steve Bruce

1996–1997 Fransa Eric Cantona

1997–2005 Roy Keane

2005–devam ediyor Gary Neville

CHELSEA TAKIMININ TARİHİ

Chelsea FC, 10 Mart 1905'te Fulham Road'un karşısındaki The Rising Sun (şimdiki The Butcher's Hook) adlı bir barda kuruldu[7] ve kısa süre sonra da lige girmeyi başardı. 1915'e kadar çok bir başarı gösteremediyse de, 1915 yılında FA Cup Finali'ne kaldı; ancak Sheffield United'a elenerek çok yaklaştığı bu kupayı alamadı. Kulüp büyük oyuncuları getirerek adından söz ettirmeyi başarsa da[8] iki savaş arası dönemde pek etkili olamadı.

1952 yılında Arsenal'lı eski forvet Ted Drake Chelsea FC'nin başına getirildi. Ted Drake, Chelsea'nin modernleşmesinde büyük rol oynadı. Teknik adam Chelsea'nin armasını, genç kadroyu ve antrenman düzenini değiştirdi ve takımı yeniden kurdu. Bunun sonucunda Chelsea FC ilk kupasını 1954-1955 sezonunda ligi kazanarak aldı. Ertesi sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düzenlemeye başlarken, English Football League ve FA'in itirazları sonucu Chelsea turnuva başlamadan katılmaktan vazgeçti.[9]



Chelsea'nin 1905-1906'dan 2007-08'e kadar olan performansını gösteren tablo

Kulüp 1960'lar boyunca kupa mücadelesine devam etti ve birkaç kez kıl payı hüsrana uğradı. 1964-65 sezonun sonlarına doğru; lig, FA Cup ve lig kupasında yoluna devam eden kulüp lig kupasını elde ederken diğer iki kupayı sonlara doğru kaybetti.[10] 1970 yılında Chelsea ilk karşılaşmada 2-2 berbere kaldığı Leeds United'ı tekrar maçında 2-1 yenerek 1970 FA Cup'ı müzesine götürdü. Ertesi sezon yine 1-1 biten ilk karşılaşmanın ardından oynanan tekrar maçında Chelsea, Atina'da Real Madrid'i 2-1 yenerek ilk UEFA Kupa Galipleri Kupası zaferini elde etti.



1970'lerin sonlarından 1980'lere dek Chelsea sarsıntılı bir süreç geçirdi. Stamford Bridge'in yeniden imarı kulübün finansal bütçesine zarar verdi.[11] Bu gelişmelerden sonra yıldız oyuncular satıldı ve kulüp küme düştü. Azılı bir taraftar grubu da bu on yıllık süreçte kulübün başına bela oldu.[12] Kulüp her şeyini yitirmişken 1982 yılında Ken Bates tarafından göstermelik olarak 1 sterline satın alındı. Günümüzde Stamford Bridge'in mülki haklarını gayrimenkul şirketlerine satan kulüp, evini kaybetmeyle karşı karşıya kaldı.[13]

Bazı Teknik direktörleri Chelsea formasını giymiş olup takımın başına gelmiştir. Takımın şimdiki teknik direktörü Roberto Di Matteo 1996-2002 yılına kadar Chelsea forması giymiş olup, orta saha mevkisinde görev almıştır. 119 maçta 15 gol kaydetme başarısı gösterip jübilesini de Chelsea forması ile yapmıştır. 20 Kasım 2012'de Chelsea'nin Juventus'a 3-0 yenilgisinin ardından Di Matteo görevden alınmıştır. Şimdiki teknik direktörü ise Antonio Conte'dir. 2016-17 sezonunda bitime iki hafta kala deplasmanda oynadıkları West Bromwich Albion maçını 82. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazanarak Premier League'teki 5. şampiyonluğunu ilan etti.