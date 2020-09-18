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Manchester United - Crystal Palace ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de Manchester United, 2020-2021 futbol sezonunda perdeyi açıyor. Crystal Palace ile oynanacak maç hakkında bilgiler haberimizde. İşte, Manchester United - Crystal Palace ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Manchester United - Crystal Palace ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de sezona 1 hafta geç başlayacak olan Manchester United, ligin ikinci haftasında ilk maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ertelenen Manchester United - Aston Villa maçının ardından bu hafta Manchester United - Crystal Palace maçı ile kırmızı şeytanlar sezon açılışını yapacak.

Geçtiğimiz sezonu, Liverpool ve Manchester City'nin ardından 66 puanla 3. sırada bitiren United, bu sezon uzun yıllardır hasretini çektiği Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNİTED - CRYSTAL PALACE NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de sezonun ikinci hafta maçında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak mücadele, 19 Eylül TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele, Old Trafford stadında oynanacak. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

19 Eylül TSİ 19.30'da başlayacak olan Manchester United - Crystal Palace maçı, S Sport ekranlarından şifreli bir şekilde naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin D-Smart üyeliğine sahip olmaları gerekmekte. 

Aralarındaki son 5 maç

16/07/20 Crystal Palace 0-2 Man United

24/08/19 Man United 1-2 Crystal Palace

27/02/19 Crystal Palace 1-3 Man United

24/11/18 Man United 0-0 Crystal Palace

05/03/18 Crystal Palace 2-3 Man United
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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