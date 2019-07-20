Manchester United Inter hangi kanalda | Manchester United Inter canlı izleme linki

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Manchester United Inter maçı bugün oynanıyor. Kullanıcılar ise Manchester United Inter hangi kanalda diye merak ediyor. İşte sizin için hazırladığımız Manchester United Inter iddaa oranları ve Manchester United Inter canlı izleme linki...

Hazırlık maçları ile takımlardaki eksikleri görmek isteyen ekipler karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Son olarak takımlara katılan yeni isimleri deneme fırsatı bulmak isteyen Manchester United ile Inter hazırlık maçı için anlaştı. Peki, iki takımın karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United Inter hazırlık maçı futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Premier Lig ve Seria A’da zirve için oynayan iki takım sezon öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında bu kez hazırlık mücadelesi kapsamında kozlarını paylaşacak olan takımlar eksiklerini görmek için sahada olacak.

M. UNİTED 2’DE 2 YAPTI

Manchester United bu sezon üçüncü hazırlık mücadelesini oynayacak. Kırmızı şeytanlar ilk mücadelesinde Perth Glory’i 2-0 ikinci müsabakada ise Leeds United’ı 4-0 yenmişti.

INTER 1 MAÇ OYNADI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Manchester United Inter maçı bugün oynanıyor. Kullanıcılar ise Manchester United Inter hangi kanalda diye merak ediyor. İşte sizin için hazırladığımız Manchester United Inter iddaa oranları ve Manchester United Inter canlı izleme linki...

Inter ise bu sezon şimdiye kadar 1 hazırlık maçı oynadı. Lugano takımı ile karşı karşıya gelen mavi beyazlı ekip bu karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Manchester United Inter iddaa oranları

MANCHESTER UNITED INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İki ekibin hazırlık karşılaşması 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14:30’da başlayacak ve TRT SPOR ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MANCHESTER UNITED INTER CANLI İZLEME LİNKİ

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Manchester United Inter maçı bugün oynanıyor. Kullanıcılar ise Manchester United Inter hangi kanalda diye merak ediyor. İşte sizin için hazırladığımız Manchester United Inter iddaa oranları ve Manchester United Inter canlı izleme linki...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Manchester United Inter maçı bugün oynanıyor. Kullanıcılar ise Manchester United Inter hangi kanalda diye merak ediyor. İşte sizin için hazırladığımız Manchester United Inter iddaa oranları ve Manchester United Inter canlı izleme linki...

Trt Spor yayın akışı nedir? Trt Spor Frekans ve Trt Spor canlı izle linki sizin için haberimizin içinde.

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:30 Tenis Dünyası

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Her Yerde

09:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:25 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

12:40 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

13:40 2018-2019 Sezonu Derleme

14:00 Gündem Futbol

15:50 Spor Atlası

16:00 Transfer Günlüğü

17:45 Spor Akşamı

18:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

19:00 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

19:20 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "İngiltere - Romanya"

20:15 2018-2019 Sezonu Derleme

20:30 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "İngiltere - Romanya"

21:25 Spor Ana Haber

21:50 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Fransa - Hırvatistan"

22:45 2018-2019 Sezonu Derleme

23:00 U 21 Şampiyonası İtalya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Fransa - Hırvatistan"

23:50 Spor Artı

00:30 Transfer Gündemi

01:50 Kupa Amerika Brezilya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Ekvator - Şili"

02:45 2018-2019 Sezonu Derleme

03:00 Kupa Amerika Brezilya 2019 (Futbol) Karşılaşması "Ekvator - Şili"

04:00 Spor Artı

04:40 Transfer Gündemi

06:00 Bizim Hikayemiz

06:30 2018-2019 Sezonu Derleme

06:45 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

06:58 İstiklal Marşı

TRT SPOR YAYINLARI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Manchester United Inter maçı bugün oynanıyor. Kullanıcılar ise Manchester United Inter hangi kanalda diye merak ediyor. İşte sizin için hazırladığımız Manchester United Inter iddaa oranları ve Manchester United Inter canlı izleme linki...

2 Ekim 1989'da kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı olarak yayın hayatına başlamıştır. TRT 3, Türkiye'nin gençlere ve genç yetişkinlere yönelik bir eğlence kanalıdır. Gençlik alanında televizyon programları, yabancı film ve dizileri Türkçe dil desteğiyle yayın yapmaktadır. Çeşitli zamanlarda TRT GAP ile ortak yayın yapmıştır. Günümüzde sadece ortak yayın yapmaktadır, kendine öz bir yayın akışı bulunmamaktadır. 10 Aralık 1994'ten beri TBMM TV ve 9 Ağustos 2010'dan beri TRT Spor ile ortak yayın yapmaktadır. Yakın zamanlarda yeniden gençlik kanalı olarak yayına döneceğini söylenmektedir.

TRT 3'ün Türkiye ile tanıştırdığı diziler şunlardır: Matlock, M*A*S*H, Perry Mason, Agatha Cristie'den Poriot, Cinayet Dosyası, Dedektiflik Bürosu, Automan, Bu Dünyanın Dışından, Sevgi Bağları, Houston Şovalyeleri, Manimal, Altın Kızlar, Manuela ve 30'lu Yaşlar. Siyah-Beyaz TV dönemindeki diziler, TRT 3'le yeniden hayat bulmuştur: Walton Ailesi, Küçük Ev, Tatlı Cadı, Bonanza ve Columbo

TRT SPOR FREKANS

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Manchester United Inter maçı bugün oynanıyor. Kullanıcılar ise Manchester United Inter hangi kanalda diye merak ediyor. İşte sizin için hazırladığımız Manchester United Inter iddaa oranları ve Manchester United Inter canlı izleme linki...

Türksat uydusundan yayın yapan TRT SPOR kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

TRT SPOR Kanalı Türksat Frekans Bilgisi

TRT SPOR Kanalı 11096 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise H - Yatay'dır. Kapsama değeri Doğu, SR değeri 30000 ve FEC değeri 5/6 olarak girilmesi gerekir. TRT SPOR kanalı olarak yayın yapmaktadır.