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Manchester United-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa futbolunun ikinci en büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri bugün başlıyor. Bugün oynanacak iki karşılaşmadan birisi Manchester United ile Kopenhag arasında oynanacak. Peki Manchester United-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Manchester United-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen ve uzun bir süre oynanmayan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu, geçtiğimiz hafta son 16 turu mücadeleleri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Bugün oynanacak iki karşılaşmadan birisi olan Manchester United-Kopenhag maçı hakkında bilgileri haberimizde verdik. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmıştı. Peki, Manchester United-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER UNITED-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester United ile Kopenhag karşılaşıyor. RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 10 Ağustos Pazartesi (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Clement Turpin olacak. Clement Turpin'nin yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

10 Ağustos Pazartesi günü 22.00'da başlayacak Manchester United-Kopenhag maçını beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Romero, Dalot, Maguire, Bailly, Williams, McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford

Kopenhag: Johansson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Stage, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Manchester United'da Phil Jones sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen mücadelede yer alamayacaklar.

Onur Çelik
Spor Editörü


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