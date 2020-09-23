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Manchester United, Lig Kupasında Luton Town'ı 3 golle geçti

İngiltere'de Lig Kupası maçları devam ediyor. Dün gece oynanan maçta Man. United, Luton Town karşısında 3-0 galip geldi.

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) maçları devam ediyor. Dün gece oynanan maçta Man. United, Luton Town deplasmanına gitti. Kırmızı şeytanlar, zayıf rakibine karşı rahat bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf Man. United, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 

Karşılaşmanın gollerini, Juan Mata, Rashford ve Greenwood'dan kaydetti. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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