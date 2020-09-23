İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) maçları devam ediyor. Dün gece oynanan maçta Man. United, Luton Town deplasmanına gitti. Kırmızı şeytanlar, zayıf rakibine karşı rahat bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf Man. United, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın gollerini, Juan Mata, Rashford ve Greenwood'dan kaydetti.