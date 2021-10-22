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Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nde 9. hafta dev bir maça sahne olacak. Ligin iki büyük takımı Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu büyük maçı takip etmek isteyen taraftarlar internet arama motorlarında Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en önemli ligi olarak görülen İngiltere futbol ligi Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bu kapsamda ligin iki şampiyonluk adayı Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Bu büyük karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Liverpool maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedefleyeceği bu heyecan dolu müsabaka Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Liverpool maçı S Sport ve S Sport Plus platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki kanaldan da şifreli olarak izleyebilecek. 

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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