Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak görülen İngiltere Premier Ligi'nde futbol şöleni 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda şampiyonluk mücadelesi veren Manchester United ile Manchester City takımları karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler için Manchester United - Manchester City maçı canlı izle | S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE | | S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester United - Manchester City maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu dev mücadele Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

Manchester United - Manchester City maçı S Sport ve S Sport Plus platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE | | S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI İLK 11'İ

Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Harry Maguire, Eric Bailly, Victor Lindelöf, Bruno Miguel Borges Fernandes, Frederico Rodrigues de Paula Santos, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Mason Greenwood, Scott McTominay.

Manchester City: Ederson Santana de Moraes, Kyle Walker, João Pedro Cavaco Cancelo, Rodrigo Hernández, John Stones, Rúben Santos Gato Alves Dias, İlkay Gündoğan, Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva, Kevin De Bruyne, Gabriel Fernando de Jesus, Phil Foden.