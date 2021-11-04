Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak görülen İngiltere Premier Ligi'nde futbol şöleni 11. hafta mücadeleleri ile sürecek. Bu kapsamda Manchester United ile Manchester City takımları karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Manchester City maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu dev mücadele Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester United - Manchester City maçı S Sport ve S Sport Plus platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.