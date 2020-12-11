İngiltere Premier Lig'de sezonun en dikkat çekici maçlarından birisi oynanacak. Tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan dev mücadele öncesi merak edilen bilgileri haberimizde sunduk. İki Manchester ekibini karşı karşıya getirecek olan dev derbi, iki takımın şampiyonluk mücadelesinde de önemli bir viraj olacak. Bu sezon, ligde 10 maça çıkan Manchester United, 19 puan topladı ve 6. sırada yerini aldı. Manchester City ise ManU'nun bir puan gerisinde 18 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte detaylar...

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında gerçekleşecek olan Manchester derbisi, Manchester United ve Manchester City'i karşı karşıya getirecek. 12 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak olan dev derbi, Old Trafford'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem, Chris Kavanagh yönetecek.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Türkiye'de İngiltere Premier Lig'in yayın haklarına sahip olan S Sport, Cumartesi akşamı oynanacak olan dev derbiyi de izleyicilere sunacak. Karşılaşma, Cumartesi akşamı 20.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen izlenebilecek. S Sport kanalını izlemek içinse D-Smart aboneliği veya TV+ aboneliği gerekmektedir.