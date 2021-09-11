Dünyanın en çok izlenen futbol ligi olan İngiltere Premier Lig'de heyecan milli maç arasının sona ermesinin ardından devam ediyor. Bu kapsamda Juventus'tan ayrılarak yeniden Manchester United formasını giymeye başlayan Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Newcastle United'ı konuk edecek. Zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında Manchester United - Newcastle United maçı canlı izle | S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki başlıklarıyla araştırılıyor.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLE | S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester United ile Newcastle United arasında oynanacak olan maç 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak. Manchester United'ın maçlarını oynadığı Old Trafford stadyumunda oynanacak olan zorlu müsabaka S Sport, S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLE

S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ