Avrupa'da futbol heyecanını en üst seviyede yaşatan organizasyon Şampiyonlar Ligi, 5. haftasıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında olan Manchester United - Paris Saint Germain maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Temsilcimiz Başakşehir'in grubunda bulunan iki takım, H Grubunun favorileri olarak görülüyor. Grupta ilk iki sırayı paylaşan Manchester United ve PSG, liderlik için mücadele edecek. Peki, Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER UNİTED - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi H Grubunda 5. hafta maçı Manchester United ile PSG arasında oynanacak. Zorlu mücadele, Old Trafford'da 2 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'de başlayacak.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı Digitürk, Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçını da beIN SPORTS ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşmayı Çarşamba gecesi 23.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ