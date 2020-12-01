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Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftanın önemli maçlarından Manchester United - Paris Saint Germain maçını tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Peki, Manchester United - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'da futbol heyecanını en üst seviyede yaşatan organizasyon Şampiyonlar Ligi, 5. haftasıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında olan Manchester United - Paris Saint Germain maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Temsilcimiz Başakşehir'in grubunda bulunan iki takım, H Grubunun favorileri olarak görülüyor. Grupta ilk iki sırayı paylaşan Manchester United ve PSG, liderlik için mücadele edecek. Peki, Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar... 

MANCHESTER UNİTED - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi H Grubunda 5. hafta maçı Manchester United ile PSG arasında oynanacak. Zorlu mücadele, Old Trafford'da 2 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'de başlayacak. 

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı Digitürk, Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçını da beIN SPORTS ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşmayı Çarşamba gecesi 23.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

 

  • Manchester United ile PSG arasında oynanan son üç Avrupa kupası maçını da deplasman ekipleri kazanırken; bu stattaki son karşılaşmadan Fransız ekibi 2-0 galip ayrılmıştı (2018/19 Şampiyonlar Ligi son 16 turu).
  • Manchester United'ın Şubat 2019'da PSG'ye 2-0 mağlup olduğu maç, Kırmızı Şeytanlar'ın sahasında bir Fransız takımından aldığı ilk Avrupa kupası yenilgisiydi (10G 4B).
  • Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son yedi deplasman maçının sadece birini kaybeden PSG (4G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (1-2 vs Leipzig).
  • Sahasında oynadığı son yedi Avrupa kupası maçını da kazanan Manchester United, bu karşılaşmalarda 24 gol attı ve kalesinde sadece iki gol gördü. Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford'da Nisan 2008'den bu yana daha uzun bir seri yakalayamadı (12 maç).
  • Şampiyonlar Ligi'nin 2016/17 sezonundan bu yana çıktığı 39 maçın sadece birinde gol atamayan PSG (toplam 95 gol), bu süreçte sadece 2019/20'nin final maçında Bayern filelerini havalandıramadı.
Onur Çelik
Spor Editörü


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