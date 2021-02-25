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Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Manchester United, Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Peki Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Liginde oynanan ilk maçta  futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatan  ve deplasmanda Real Sociedad'ı 4-0 geçen Manchester United, rövanş maçında rakibini  İngiltere'de konuk edecek. 

MANCHESTER UNİTED -REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United-  Real Sociedad maçı Old Trafford'da  oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile saat 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek. Maçı  Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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