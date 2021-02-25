Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Liginde oynanan ilk maçta futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatan ve deplasmanda Real Sociedad'ı 4-0 geçen Manchester United, rövanş maçında rakibini İngiltere'de konuk edecek.

MANCHESTER UNİTED -REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United- Real Sociedad maçı Old Trafford'da oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile saat 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek. Maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.