Manchester United - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? (Muhtemel ilk 11)

Koronavirüs salgının gölgesinde futbol heyecanı Şampiyonlar Liginde yarı final maçlarının sona ermesinin ardından UEFA Avrupa Ligi ile sürecek. Bu kapsamda İngiliz ekibi Manchester United, İtalyan ekibi Roma ile yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında Manchester United - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarını araştırıyorlar.

MANCHESTER UNİTED - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Roma arasında oynanacak olan maç 29 Nisan Perşembe günü oynanacak. Old Trafford'da oynanacak olan müsabaka Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 4 kanalından ekranlara gelecek.

Müsabakayı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Grande'nin yardımcılıklarını Juan Carlos Yuste ve Roberto Alonso Fernandez yapacak. Maçın dördüncü hakemi Jesús Gil Manzano, VAR hakemi Alejandro Hernández AVAR hakemi ise Ricardo de Burgos olacak.

MANCHESTER UNİTED - ROMA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Bein Sports HD 4 kanalından yayınlanacak olan Manchester United ile Roma arasındaki maç şifreli olarak ekranlara gelecek.

MANCHESTER UNİTED - ROMA MUHTEMEL İLK 11

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood

Roma: Pau López; Smalling, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Džeko