Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer'e göre futbola dönüş tarihi belirsiz

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbola yeniden ne zaman başlayacakları hakkında büyük bir belirsizlik olduğunu söyledi.



Solskjaer, kulübün internet sitesinde yayınlanan videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ailesiyle zaman geçirme fırsatı bulduğunu belirtti.

Kulüp yetkilileri ve oyuncularla sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeden Norveçli teknik adam, "Onları gün içinde saatlerce görmeye alışmıştım, şimdi ise durum farklı. WhatsApp grupları üzerinden haberleşiyoruz ve geri döndüğümüzde neler yapacağımızı planlıyoruz. Ancak öyle bir belirsizlik var ki, futbola ne zaman geri döneceğimiz hakkında fikrimiz yok. Kimse de yüzde 100 emin değil." yorumunu yaptı.

Boş zamanlarında dizi ve film izlediğini dile getiren Solskjaer, "Sanırım ben de herkes gibiyim. Biraz Peaky Blinders'a baktım, eskilerden de The Sopranos var. Geçen gün de Joker filmini izledim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA