Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 2. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Bu kapsamda Manchester United ile Villarreal karşılaşacak. Heyecan dolu bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANCHESTER UNİTED - VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.

Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

MANCHESTER UNİTED - VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED - VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacaktır. Exxen şifreli bir platform olduğundan bu baçı izlemek isteyen kişilerin üyelik satın alması gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.