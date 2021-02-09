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Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz hangi kanalda?

İngiltere FA Cup 5. tur maçında, Manchester United - West Ham United maçı oynanacak. Peki, Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz hangi kanalda? İşte detaylar...

Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz hangi kanalda?

Premier Lig'de son dönemlerin en başarılı performansını sergileyen Manchester United, ligde 45 puanla 2. sırada bulunuyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, yükselişini sürdüren kırmızı şeytanlar, FA Cup'ta 5. tur mücadelesi için West Ham United'ı Old Trafford'da ağırlayacak. West Ham United ise bu sezon David Moyes yönetiminde oldukça iyi bir gidişat sürdürüyor. West Ham, ligde 39 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER UNITED-WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FA Cup 5. tur maçında karşı karşıya gelecek olan Manchester United ve West Ham United, bu akşam saat 22.45'te Old Trafford'da tur için galibiyet arayacak. Paul Tierney'in yöneteceği mücadele, Türkiye'de Tivibu Spor ve Nesine.com üzerinden izlenebilecek. 

Karşılaşmayı şifresiz olarak takip etmek isteyen futbolseverler, Nesine.com üzerinden takip edebilir. 

Nesine.com nasıl maç izlenir? Nesine.com canlı maç izle, indirNesine.com nasıl maç izlenir? Nesine.com canlı maç izle, indir

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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