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  3. Manchester United'in efsanesi Scholes, yeni nesil futbolcuların maskarası oldu! Ayak ısırmalı gol kutlaması!

Manchester United'in efsanesi Scholes, yeni nesil futbolcuların maskarası oldu! Ayak ısırmalı gol kutlaması!

İngiltere Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşmasındaki gol sevinci maçın önüne geçti. Eski efsane futbolcu Paul Scholes'un sosyal medyada paylaştığı bir hikayedeki halini taklit eden Chesterfield futbolcuları gündeme oturdu.

Manchester United'in efsanesi Scholes, yeni nesil futbolcuların maskarası oldu! Ayak ısırmalı gol kutlaması!

İngiltere'de FA Cup'ın ikinci turunda Salford evinde Chesterfield'i konuk etti. Karşılaşmada etkili bir futbol sergileyen deplasman ekibi 28. dakikada Liam Mandaville ve 86. dakikada James Kellermann'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmanın önüne geçen olay ise Chesterfield takımının attığı golden sonra yaşadığı gol sevinci oldu. Mandaville'nin golünden sonra futbolcular Manchester United'in efsanesi Paul Scholes'u tiye aldı.

YERE YATTI, AYAĞINI ARKADAŞININ AĞZINA UZATTI

Salford'a konuk olan Chesterfield, karşılaşmanın 28. dakikasında Liam Mandaville ile öne geçti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun estetik bir vuruşla ağlara gönderdiği gol sonrasında takım oyuncuları bir araya toplandı. Ardından yere yatan 16 numaralı Kellermann, ayağını golü atan Mandaville'ye uzattı. Liam Mandaville de Kellermann'ın ayağını ısırıyor gibi yaptı. Yıldız futbolcuların bu hareketleri İngiltere futbolunun gündemine girdi.

Manchester United'in efsanesi Scholes, yeni nesil futbolcuların maskarası oldu! Ayak ısırmalı gol kutlaması!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DALGA KONUSU OLMUŞTU

Yıldız futbolcu geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından bir video yayımlamış ve kızının ayak parmağını ısırdığı görülmüştü. Bu görüntüye anlam veremeyen takipçiler Scholes'un bu paylaşımı nedeniyle oldukça dalga geçmiş ve efsane ismi eleştirmişti. Ancak olay bu kadarla sınırlı kalmadı. FA Cup'ta oynanan karşılaşmada futbolcular bu durumu yeniden gündeme taşıdı.

Manchester United'in efsanesi Scholes, yeni nesil futbolcuların maskarası oldu! Ayak ısırmalı gol kutlaması!

Manchester United'in efsanesi Scholes, yeni nesil futbolcuların maskarası oldu! Ayak ısırmalı gol kutlaması!

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