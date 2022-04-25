Manda Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Manda Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Manda Yetiştiricisi ne iş yapar, Manda Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Manda Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Manda Yetiştiricisi Tanımı;

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Manda Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Manda Yetiştiricisi Maaşları

Manda Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Manda Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Manda Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.23

Meslek Adı :

Manda Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Organik manda ahırı kurabilen, beslenme ve bakımını yapabilen, hastalıklarına karşı mücadele edebilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Manda Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Organik Manda Yetiştirmek,

b) Manda beslemek,

c) Mandaların sağlık ve üremesini sağlamak,

d) Manda desteklemelerden faydalanabilme yetkisine sahip olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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