Mandepsi ne demek, TDK'ya göre Mandepsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mandepsi ne demek? Mandepsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mandepsi kelimesi. Peki mandepsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mandepsi nedir, mandepsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANDEPSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mandepsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mandepsi kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre mandepsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tuzak, oyun



MANDEPSİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mandepsiye bastırmak (veya düşürmek)

