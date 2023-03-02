Manel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manel Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manel Martinez 25 Mart 1992 tarihinde Cabrera de Mar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Manuel Martínez Bel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manel Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL ASES yapmaktadır. Manel Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manel Martinez'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manel Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Manel Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cornellà

1 Ocak 2012 yılında CD Masnou

1 Temmuz 2012 yılında VCU Rams

1 Ocak 2015 yılında CE Sabadell B

1 Ocak 2016 yılında CE Sabadell

22 Temmuz 2016 yılında Girona FC

18 Ağustos 2016 yılında Llagostera

15 Mayıs 2017 yılında Girona FC

16 Mayıs 2017 yılında Lorca FC

11 Ocak 2018 yılında Girona FC

12 Ocak 2018 yılında CF Peralada

17 Temmuz 2018 yılında Real Murcia

1 Temmuz 2019 yılında Marbella FC

26 Ocak 2021 yılında Atl. Baleares

1 Temmuz 2022 yılında Surkhon

23 Ocak 2023 yılında Racing Ferrol

Manel Martinez kimdir

Manel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manel Martinez şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Manel Martinez nereli

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